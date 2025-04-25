Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

@ Mariam Zuhaib/AP/ТАСС Tекст: Олег Исайченко «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» .
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