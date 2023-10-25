НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 587 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    Проблемы не только с властями,но и с сербским народом.«У нас проблемы с...
  • Гарий Щерба
    МАЛО  ПАДЛАМ @@@@ЛЕЙ   НАВЕСИЛИ , про Западным  КРЫСАМ ...!!! МОЛОДЦЫ Сербы ,  МОЧИТЕ ИУД , ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ.«У нас проблемы с...
  • Meerflieger
    Петров и Боширов поедут в Грузию попить винца... Саакашвили подвезут свежих галстуков от Армани, он подавится и умрёт...В Тбилиси заявили...

Армия обороны Израиля сообщила об отражении атаки группы боевых пловцов ХАМАС в районе Ашкелона

Армия обороны Израиля сообщила об отражении атаки группы боевых пловцов ХАМАС в районе Ашкелона

ХАМАС предпринял очередную попытку проникновения на территорию Израиля, на этот раз со стороны моря. Десантная операция проводилась в районе севернее Газы в районе пляжа Зиким рядом с одноименным городом недалеко от Ашкелона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх