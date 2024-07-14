Ближайшая экзопланета может быть первым известным океаническим миром

Планета, расположенная относительно близко к Земле, может стать первой из когда-либо обнаруженных планет с потенциально поддерживающим жизнь жидким океаном за пределами нашей Солнечной системы, считают ученые, использующие космический телескоп «Джеймс Уэбб».
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