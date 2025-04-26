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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси», «Интер Майами» Месси и «Комо» не ведут переговоров с де Брюйне. У хавбека «Сити» есть предложение от «Чикаго Файр»

По данным Фабрицио Романо, «Челси», «Интер Майами» Лионеля Месси и «Комо» не ведут переговоров с бельгийским хавбеком.

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