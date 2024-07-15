Америка сделала шаг к гражданской войне TASS/AP/Gene J. Puskar Темой дня для всего мира стало покушение на бывшего и, наиболее вероятно, будущего президента США Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании.
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