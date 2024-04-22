Изучаем, как изменяется пенсия после достижения 80-летнего возраста Ирэн ОрлонскаяВ соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», вопросы размера и правил начисления пенсии регулируются законодательством.
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