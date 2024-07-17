Два Алтая заняли второе место по индексу промпроизводства в Сибири

Данные за пять месяцев опубликовал Новосибстат Алтайский край и Республика Алтай оказались в лидерах по динамике индекса промышленного производства (ИПП) за первые пять месяцев 2024 года, пишет "Атмосфера".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии