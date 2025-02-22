Поздравляем с победой хоккеистов 🏆🏆🏆 Со счетом 7-6 новоаннинцы одержали победу в дружеской встрече с алексеевскими станичниками.
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Поздравляем с победой хоккеистов 🏆🏆🏆 Со счетом 7-6 новоаннинцы одержали победу в дружеской встрече с алексеевскими станичниками.