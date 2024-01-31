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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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И война, и позор

И война, и позор

Тут намедни товарищи из Вашингтона обратились к товарищам из Пекина, дабы те передали товарищам в Тегеране, чтобы они утихомирили товарищей хуситов и прочих своих прокси в Ираке и Сирии.

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Комментарии
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Samarium
Товарищам хуситам следует подбросить достаточное количество крылатых ракет и дронов-камикадзе для успешной борьбы с американским и гейропейским империализмом.....
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20 час.
Александр Свитайло
Странно даже, почему США могут поставлять ракеты террористам из Бандеростана, а мы не можем точно так же поставлять свои ракеты в Йемен?
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7 час.

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