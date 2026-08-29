Посол Белоусов назвал уловкой вывод ядерного оружия США из Европы

Посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов заявил, что действия США по выводу ядерного оружия из ряда европейских стран носили тактический характер.
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