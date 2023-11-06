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Встаньте на перекресток с Delta Force: глобальный игровой тест Hawk Ops

Встаньте на перекресток с Delta Force: глобальный игровой тест Hawk Ops

В адреналиновом мире видеоигр появился новый участник, и его зовут Дельта Форс: Ястреб Оперс. Круги любителей игр полны разговоров, поскольку TiMi Studio Groups раскрывает глобальный путь игрового тестирования этого захватывающего шутера от первого лица.

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