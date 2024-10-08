Муж четыре года врал, что платит алименты первой жене, а сам отдавал деньги своей маме

Муж, почти уже бывший, считает, что я раздула из мухи слона. Действительно, какая мелочь - четыре года он мне развешивал лапшу по ушам, что у платит бывшей жене алименты на ребенка, а сам в это время отдавал деньги своей маме.
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