ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Это не с умом связано. Это связано с нейросвязями в головном мозге.  Например у музыкантов, математиков, художников, ...Как я не стала же...
  • Владимир Акулов
    Конечно  , тому  ,  кто  умный  ,   у  кого  сильная  нервная  система  манипуляторы  не  страшны...Как я не стала же...
  • Майя Maja
    Это схема. А есть люди , которые обладают внутренней защитой. Манипулирование ими не доступно. Все просто. = твоя защ...Как я не стала же...

Муж четыре года врал, что платит алименты первой жене, а сам отдавал деньги своей маме

Муж четыре года врал, что платит алименты первой жене, а сам отдавал деньги своей маме

Муж, почти уже бывший, считает, что я раздула из мухи слона. Действительно, какая мелочь - четыре года он мне развешивал лапшу по ушам, что у платит бывшей жене алименты на ребенка, а сам в это время отдавал деньги своей маме.

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