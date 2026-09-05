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Мировое обозрение

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Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 5 сентября, вечер

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 5 сентября, вечер

Российская армия продолжает методично расширять зону контроля в Донецкой народной республике. Подразделения группировки войск «Юг» в ходе наступления освободили населенный пункт Куртовка, расположенный в Дружковской городской общине Краматорского района.

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