Семья Слобожан: «Ни секунды не пожалели, что связали жизнь с Военно-морским флотом»

Военно-морская династия Слобожан началась в 1954 году и продолжается по настоящее время Как оказались связаны Украина, Североморск, Ленинград и Санкт-Петербург, рассказывает глава семьи 88-летний Леонид Николаевич.
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