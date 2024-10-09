СГУ: создан метод подбора индивидуальной дозы антибиотиков по моче и слюне

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) создали быстрый способ определения антибиотиков в слюне и моче человека для дальнейшей коррекции дозы при лечении.
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