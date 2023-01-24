Nokia присоединилась к австралийской MobileMuster

MobileMuster, ведущая отраслевая программа управления продуктами, управляемая Австралийской ассоциацией мобильных телекоммуникаций (AMTA), на этой неделе приветствовала Nokia в качестве нового участника своей расширенной программы утилизации.
MobileMuster, ведущая отраслевая программа управления продуктами, управляемая Австралийской ассоциацией мобильных телекоммуникаций (AMTA), на этой неделе приветствовала Nokia в качестве нового участника своей расширенной программы утилизации.
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