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  • leonid
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Американское издание: Пора положить конец «заклинаниям» о поражении России

Американское издание: Пора положить конец «заклинаниям» о поражении России

В крупном американском издании The Wall Street Journal вышел примечательный материал Юджина Рамера и Эндрю Вейсса, в котором авторы откровенно дают понять, что нацеленность на нанесение России поражения на поле боя является бесперспективной.

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