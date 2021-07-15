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Работающий в Москве украинский журналист потребовал вернуть Киеву Таганрог

Работающий в Москве украинский журналист потребовал вернуть Киеву Таганрог

Скандально известный украинский журналист Роман Цымбалюк, любящий задавать на большой пресс-конференции президента РФ провокационные вопросы Владимиру Путину, в эфире "Эха Москвы" своеобразно отреагировал на статью лидера России о Незалежной.

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