Работающий в Москве украинский журналист потребовал вернуть Киеву Таганрог

Скандально известный украинский журналист Роман Цымбалюк, любящий задавать на большой пресс-конференции президента РФ провокационные вопросы Владимиру Путину, в эфире "Эха Москвы" своеобразно отреагировал на статью лидера России о Незалежной.
Скандально известный украинский журналист Роман Цымбалюк, любящий задавать на большой пресс-конференции президента РФ провокационные вопросы Владимиру Путину, в эфире "Эха Москвы" своеобразно отреагировал на статью лидера России о Незалежной.
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