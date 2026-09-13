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Царьград

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Путин озвучил условия прекращения конфликта на Украине в 2024 году

Путин озвучил условия прекращения конфликта на Украине в 2024 году

Юрий Ушаков подтвердил неизменность требований к урегулированию конфликта на Украине. Путин готов к переговорам в 2024 году при выполнении условий безопасности Украины и признании ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частью России.

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