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Подростки избили пожилого инвалида из-за замечания в подъезде в Орске

Подростки избили пожилого инвалида из-за замечания в подъезде в Орске

РЕН ТВ Подросток, профессионально занимающийся рукопашным боем, вместе со своей компанией напал на пожилого инвалида в подъезде дома в Орске.

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