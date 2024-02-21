«Сбер» сообщил о вербовке мошенниками уже ранее обманутых лиц

Сбербанк выявил новую схему мошенничества, которая связана с вовлечением лиц, уже ставших жертвами телефонного мошенничества, в новые махинации, в процессе которых обманутые граждане начинают помогать злоумышленникам.
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