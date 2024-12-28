Россиянам дали совет по инвестициям в 2025 году

Финансовый эксперт Аверс: сохранить капитал помогут инвестиции в недвижимость Сохранить капитал с горизонтом планирования в пять-десять лет помогут инвестиции в недвижимость, для более краткосрочных инвестиций подойдут банковские вклады и другие инструменты, рассказала «Ленте.