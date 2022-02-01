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Чейл Соннен: «Забит вообще не работает с медиа. Он бы мог устроить трэшток, но он ничего не делает»

Бывший боец UFC Чейл Соннен раскритиковал подход российского полулегковеса Забита Магомедшарипова к ведению социальных сетей.

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