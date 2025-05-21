ЕС готовит 18-й пакет санкций против России: в прицеле нефть, газ и финансы

Удар по русской экономике должен быть наиболее ощутимым – Каллас.Глава европейской дипломатии, эстонка Кая Каллас заявила, что энергетический сектор станет ключевым направлением в новом, 18-м пакете антирусских санкций.
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