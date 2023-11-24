Economist: российские средства РЭБ успешно сбивают с курса натовские ракеты

В Великобритании признали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Газета The Economist написала, что российские системы РЭБ успешно сбивают с курса ракеты НАТО в зоне специальной военной операции на Украине.
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