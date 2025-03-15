Военные ВС России уничтожили танк Leopard в ДНР

РИА Новости/Евгений Биятов На южно-донецком направлении операторы ударных FPV-беспилотников группировки войск "Восток" уничтожили немецкий танк Leopard и американский бронеавтомобиль MaxxPro боевиков ВСУ.
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