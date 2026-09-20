Лантратова рассказала о вызволении девяти бойцов из «теневого плена» на Украине

Девять российских военных удалось вернуть из так называемого теневого плена на Украине, рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
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