Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей ´Страна здоровья´.

27.12.2024 в библиотеке 16 воспитанники оздоровительного лагеря ´Страна здоровья´ участвовали в развлекательной программе ´Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год´ Было весело, задорно и интересно .
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