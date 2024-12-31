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Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей ´Страна здоровья´.

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей ´Страна здоровья´.

27.12.2024 в библиотеке 16 воспитанники оздоровительного лагеря ´Страна здоровья´ участвовали в развлекательной программе ´Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год´ Было весело, задорно и интересно .

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