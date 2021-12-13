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Новый противогаз, одновременно выполняющий функции защитного шлема, разработан для российской армии

Новый противогаз, одновременно выполняющий функции защитного шлема, разработан для российской армии

Российская армия в будущем может получить на вооружение новое средство индивидуальной защиты. О разработке нового противогаза, одновременно выполняющего функции бронешлема, сообщают российские СМИ со ссылкой на патент, полученный разработчиками.

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