Новый противогаз, одновременно выполняющий функции защитного шлема, разработан для российской армии

Российская армия в будущем может получить на вооружение новое средство индивидуальной защиты. О разработке нового противогаза, одновременно выполняющего функции бронешлема, сообщают российские СМИ со ссылкой на патент, полученный разработчиками.
Российская армия в будущем может получить на вооружение новое средство индивидуальной защиты. О разработке нового противогаза, одновременно выполняющего функции бронешлема, сообщают российские СМИ со ссылкой на патент, полученный разработчиками.
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