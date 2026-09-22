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Андрей Воробьев представил нового главу Коломны Виктора Верещагина

Андрей Воробьев представил нового главу Коломны Виктора Верещагина

Новым главой городского округа Коломна станет Виктор Верещагин. О кадровых изменениях в муниципальной команде в рамках совещания в формате ВКС объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

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