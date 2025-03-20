В Забайкальском крае два несовершеннолетних признаны виновными в диверсии

Доказательства, собранные следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора двум жителям города Читы 2007 и 2008 годов рождения.
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