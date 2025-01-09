Федиенко: работников критически важных предприятий могут мобилизовать в марте

Работники критически важных предприятий после 28 февраля могут быть мобилизованы на Украине из-за пробелов в правилах продления бронирования, считает депутат Верховной рады Александр Федиенко в эфире Новости.
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