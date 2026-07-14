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Iraqi News: Трамп заявил премьеру аз-Зейди, что ВС США в Ираке не нужны

Iraqi News: Трамп заявил премьеру аз-Зейди, что ВС США в Ираке не нужны

США больше не считают необходимым сохранять военное присутствие в Ираке. Об этом заявил глава государства Дональд Трамп на встрече с иракским премьер-министром Али Фалихом аз-Зейди в Белом доме, передает Iraqi News.

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