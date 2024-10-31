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Астрофизики обнаружили одну из самых быстровращающихся нейтронных звезд во Вселенной

Астрофизики обнаружили одну из самых быстровращающихся нейтронных звезд во Вселенной

Ультракомпактная двойная система 4U 1820–30, расположенная на расстоянии 27 400 световых лет от нашей планеты, в шаровом скоплении NGC 6624 в созвездии Стрельца, состоит из нейтронной звезды и ее компаньона — вероятно, белого карлика размером с Землю.

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