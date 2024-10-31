Астрофизики обнаружили одну из самых быстровращающихся нейтронных звезд во Вселенной

Ультракомпактная двойная система 4U 1820–30, расположенная на расстоянии 27 400 световых лет от нашей планеты, в шаровом скоплении NGC 6624 в созвездии Стрельца, состоит из нейтронной звезды и ее компаньона — вероятно, белого карлика размером с Землю.