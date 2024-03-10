Вратарь ХК "СКА" прокомментировал матч с "Торпедо"

Никита Серебряков, вратарь хоккейного клуба “СКА”, в интервью "Чемпионат" подчеркнул важность гола Василия Глотова в овертайме второго матча против "Торпедо", который стал ключевым моментом в данной серии игр плей-офф КХЛ.
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