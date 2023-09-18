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Тренер «Оренбурга» Деограсия о 2:0 с «Локо»: «У нас есть хорошие игроки, умеющие бить из‑за штрафной. Для меня каждая игра как финал»

Тренер «Оренбурга» Деограсия о 2:0 с «Локо»: «У нас есть хорошие игроки, умеющие бить из‑за штрафной. Для меня каждая игра как финал»

— Мы работаем над обороной побольше. Потому что у нас раньше были проблемы с этим. Очень тяжело набирать очки, когда тебе много забивают.

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