Дом остался в прошлой жизни, а «Под звуки поцелуев» стала №1: как развод с Тарасовым превратил Ольгу Бузову из телеведущей в певицу

2 октября 2026 года Ольга Бузова пела «Привыкаю» на Live Арене перед 11 тысячами зрителей. Во время номера она расплакалась и вспомнила время, когда ей приходилось «буквально собирать себя по кускам».
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