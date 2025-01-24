В Пулково задерживаются семь самолетов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково в пятницу, 24 января, задерживаются семь вылетов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, самолет до Тамбова должен был улететь в семь утра, но вылет задержали на четыре часа.
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