Лабытнанги будет представлен в финале Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

На Ямале подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заявка Лабытнанги попала в число финалистов и будет направлена на федеральный уровень, сообщила в своем Telegram-канале глава города Марина Трескова.
На Ямале подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заявка Лабытнанги попала в число финалистов и будет направлена на федеральный уровень, сообщила в своем Telegram-канале глава города Марина Трескова.
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