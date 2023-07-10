Север Пресс

10 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Ломоносов
    Другой ему говорит "В следующей жизни отдохнёшь!"                        -Да ты мне тоже самое в прошлой говорил!ВЦИОМ: 90% россия...
  • Александр Ломоносов
    Вспомнился анекдот на эту тему:.                                                           Разговаривают два буддиста...ВЦИОМ: 90% россия...
  • Степан Капуста
    Естественный отбор...На Ямале на факто...

Лабытнанги будет представлен в финале Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Лабытнанги будет представлен в финале Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

На Ямале подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заявка Лабытнанги попала в число финалистов и будет направлена на федеральный уровень, сообщила в своем Telegram-канале глава города Марина Трескова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх