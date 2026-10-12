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Владимирские новости

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Стражи порядка проверяют сообщение о подозрительном владимирце, пристававшем к прохожей

Стражи порядка проверяют сообщение о подозрительном владимирце, пристававшем к прохожей

Мужчина на остановке «Улица Белоконской» был замечен в неподобающем поведении, случай обсуждается в соцсетях, полиция проводит проверку.

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