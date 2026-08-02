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Луна Феннер из США восстанавливается после финальной операции в Петербурге

Луна Феннер из США восстанавливается после финальной операции в Петербурге

Гражданка Соединённых Штатов Америки Луна Феннер, известная благодаря врожденному гигантскому родимому пятну на лице, которое в интернете прозвали «маской Бэтмена», успешно перенесла заключительное хирургическое вмешательство в Санкт-Петербурге.

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