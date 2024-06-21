США: принципы применения Киевом американского оружия не меняются

При этом ВСУ получили разрешение на атаки войск России по всей границе"Разрешение на применение оружия из США по всем регионам России, граничащим с Украиной, нельзя считать изменением американской политики", - заявили в Вашингтоне.
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