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США: принципы применения Киевом американского оружия не меняются

США: принципы применения Киевом американского оружия не меняются

При этом  ВСУ получили разрешение на атаки войск России по всей границе"Разрешение на применение оружия из США по всем регионам России, граничащим с Украиной, нельзя считать изменением американской политики", - заявили в Вашингтоне.

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