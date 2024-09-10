РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Comandor
    А это не шантаж? 😁В Сербии заявили,...
  • Евгений Саваровский
    Педофилов к растрелуУвез двух мальчик...
  • Evgeni Velesik
    Что значит усилить борьбу с киберпреступлениями, наркоторговлей и контрабандой? Это рутинная работа и она идёт на пос...Колокольцев поруч...

Захарова: Банковая превратилась в международную террористическую группировку

Захарова: Банковая превратилась в международную террористическую группировку

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Власти Украины превратились в новую международную террористическую группировку, за которой стоят США и Британия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данные турецкой газеты Aydinlik о том, что Киев провел переговоры с террористами запрещенной "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх