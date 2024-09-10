Захарова: Банковая превратилась в международную террористическую группировку

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Власти Украины превратились в новую международную террористическую группировку, за которой стоят США и Британия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данные турецкой газеты Aydinlik о том, что Киев провел переговоры с террористами запрещенной "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии.