Люди, которые следят за фигурой и ведут здоровый образ жизни, знают: есть фастфуд вредно. Но значит ли это, что теперь нужно навсегда отказаться от бургеров, наггетсов и картошечки фри? Ведь иногда так хочется побаловать себя чем-то особенным.