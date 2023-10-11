Министр обороны РФ посетил ульяновское предприятие ОАК

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Ульяновск, в ходе которой посетил предприятие ПАО «Ил» – «Авиастар» Объединенной авиастроительной корпорации и проверил выполнение государственного оборонного заказа.
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