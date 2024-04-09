Wayfinder временно сняли с продажи, пока разработчики заняты переработкой онлай...

Wayfinder временно сняли с продажи, пока разработчики заняты переработкой онлайн-экшенаС онлайновой экшен-RPG Wayfinder у Airship Syndicate не задалось, но разработчики по-прежнему верят в свой проект: они достигли соглашения с издателем Digital Extremes и начали процесс передачи прав.
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