Wayfinder временно сняли с продажи, пока разработчики заняты переработкой онлай...

Wayfinder временно сняли с продажи, пока разработчики заняты переработкой онлайн-экшенаС онлайновой экшен-RPG Wayfinder у Airship Syndicate не задалось, но разработчики по-прежнему верят в свой проект: они достигли соглашения с издателем Digital Extremes и начали процесс передачи прав.