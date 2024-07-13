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Авторынок в России встал из-за высоких цен на машины

Авторынок в России встал из-за высоких цен на машины

Согласно данным АБН24, из-за роста цен на новые автомобили, они стали недоступны для многих россиян. Средняя стоимость новых транспортных средств в последний месяц достигла отметки 3,35 млн рублей, что делает их покупку высокозатратной для потенциальных покупателей.

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Комментарии
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Максим
Авторынок России встал из-за отсутствия российского производства автомобилей. Крупноузловая сборка из иностранных комплектующих производством не является - это налоговые махинации.
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8 час.

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