Авторынок в России встал из-за высоких цен на машины

Согласно данным АБН24, из-за роста цен на новые автомобили, они стали недоступны для многих россиян. Средняя стоимость новых транспортных средств в последний месяц достигла отметки 3,35 млн рублей, что делает их покупку высокозатратной для потенциальных покупателей.