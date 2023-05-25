Названы лучшие и незаменимые предметы для пикника на свежем воздухе

Эксперты из издания «Правила Жизни» сделали подборку из лучших предметов для пикника на природе, которые не стоит забывать, если вы поехали на природу.
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