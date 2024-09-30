Дания выделит ВСУ 434 миллиона долларов из российских активов: главное за сутки

МОСКВА, 29 сентября, ФедералПресс. Жителей Первомайска в ЛНР эвакуируют из-за охватившего несколько улиц пожара, тело лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы извлекли с места бомбардировки в Бейруте, российская армия ударила по скоплению ВСУ в Харьковской области, а Дания направит Киеву 628 миллионов долларов.
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