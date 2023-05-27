«Вряд ли кто-то захочет смотреть»: Пригожин прокомментировал идею выступлений иноагентов для ЧВК «Вагнер» ради «помилования»

Бойцы ЧВК «Вагнер» вряд ли захотят смотреть на сбежавшего из России юмориста Максима Галкина (признан иноагентом в РФ), поскольку он мало кому интересен, заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
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