Федеральное агентство новостей №1

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«Вряд ли кто-то захочет смотреть»: Пригожин прокомментировал идею выступлений иноагентов для ЧВК «Вагнер» ради «помилования»

«Вряд ли кто-то захочет смотреть»: Пригожин прокомментировал идею выступлений иноагентов для ЧВК «Вагнер» ради «помилования»

Бойцы ЧВК «Вагнер» вряд ли захотят смотреть на сбежавшего из России юмориста Максима Галкина (признан иноагентом в РФ), поскольку он мало кому интересен, заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

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